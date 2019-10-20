Сербія заплатить чималі призові збірній, яка зможе відібрати очки в Португалії

Збірна Сербії ще зберігає шанси потрапити на Євро-2020. Адже команда лише на одне очко відстає від збірної Португалії, яка поки йде на другому місці.

Відтак щоб вийти на Євро-2020, збірній Сербії треба перемагати у двох матчах, що залишилися. І надіятися, що Португалія втратить очки в одному з цих матчів. Тому Футбольний союз Сербії вирішив виплатити призові тій збірній, яка відбере очки у збірної Португалії, повідомляє видання Kurir.

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Та варто відзначити, що завдання це не з простих. Адже гратиме Португалія з аутсайдерами групи. Спочатку команда в рідних стінах прийме збірну Литви, а після цього відправиться на матч до Люксембургу. Литовців португальська збірна перед тим на виїзді розгромила, забивши п'ять голів (і один пропустивши). Щодо матчу з Люксембургом, то його чинні чемпіони Європи вдома теж розгромили 3:0.

"Виплата преміальних супернику — це нормальна практика. Втім, це турбота не гравців, а зовсім інших людей. Ми чимало помучилися в грі й з Литвою, й з Люксембургом. Якби їм трохи більше пощастило, результати матчів могли б бути зовсім іншими. Я думаю, що і литовці та люксембуржці будуть максимально мотивовані проти такої іменитої команди, як Португалія. Тому будемо сподіватися і вірити", — прокоментував цю ситуацію форвард збірної Сербії Олександр Мітровіч.

Та й сербам ніхто не гарантує двох перемог у цих матчах. Адже спочатку вони зіграють проти Люксембурга вдома, а потім приймуть збірну України. Нашій команді в цьому матчі теж потрібно набирати очки, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні Чемпіонату Європи.

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