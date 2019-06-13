Сербія звільнила головного тренера збірної після розгрому від України

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Младен Крстаїч покинув збірну Сербії
Младен Крстаїч покинув збірну Сербії / Zaxid.net

У четвер, 13 червня, Футбольний союз Сербії офіційно припинив співпрацю з головним тренером національної команди Младеном Крстаїчем.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. Ім'я нового тренера суперника України у відбірковому турнірі Євро-2020 буде оголошено не пізніше 10 липня.

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Швидше за все, це рішення було прийнято після не дуже вдалого старту Сербії у відборі на Євро-2020, зокрема, після поразки від збірної України з рахунком 0:5.

Крстаїч очолював збірну Сербії з осені 2017 року спершу в якості виконуючого обов'язки, а з грудня того ж року вже в якості головного тренера.

Під керівництвом Крстаїча Сербія грала на чемпіонаті світу-2018, але не вийшла з групи, де грали також Бразилія, Швейцарія і Коста-Ріка. Балканці зайняли третє місце в квартеті.

Після трьох турів Сербія займає третє місце у відбірковій групі, маючи в активі 4 очки. Наступний матч в рамках відбору на Євро-2020 балканці проведуть 7 вересня вдома проти Португалії.

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Теги: Євро-2020 Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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