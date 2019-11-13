Сербію покарали матчем без глядачів у відборі на Євро-2020 через дії фанатів

Наступний домашній матч збірна Сербії проведе без глядачів. УЄФА вирішила відхилити апеляцію Футбольного союзу Сербії. Відтак матч проти Люксембургу буде за порожніх трибун.

Причиною такого покарання стала поведінка вболівальників збірної Сербії після матчу проти Португалії 7 вересня 2019 року. Фанати під час гри палили фаєри, вигукували расистські образи та співали образливі пісні, а також вибігли на поле. Через це початок матчу довелося навіть відкласти.

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Цей матч закінчився перемогою збірної Португалії 4:2. УЄФА ж оштрафувала Футбольний союз Сербії на 33250 євро, а також покарала двома домашніми матчами без глядачів. Однак другий матч – це умовне покарання з випробувальним терміном на один рік.

Якби покарання діяло на два матчі, то серби гру проти України провели при порожніх трибунах. Адже першим матч без глядачів збірна Сербії вдома зіграє у четвер, 14 листопада, проти збірної Люксембургу. А вже у неділю, 17 листопада, серби прийматимуть на власному полі збірну України. Українці вже гарантували собі вихід на Євро-2020, однак нашій команді треба не програти цей матч, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні Чемпіонату Європи. Сербам же треба вигравати обидва матчі та сподіватися що Португалія втратить очки в одній з двох ігор – проти Литви чи Люксембургу.

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Однак і українці не можуть підтримати свою збірну у матчі в Белграді. Українська асоціація футболу відмовилася від своєї квоти на цю гру. Відповідне рішення було ухвалене за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між уболівальниками двох країн. Раніше відповідно до цих домовленостей Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія, який відбувся 7 червня у Львові без сербських уболівальників. Тоді збірна України розгромила суперників 5:0.