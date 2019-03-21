Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео

У товариському матчі між збірними Німеччини і Сербії (1:1), який відбувся 20 березня, стався моторошний інцидент.

Антигероєм епізоду став нападник "Црвени Звезди" Мілан Павков, для якого це був дебютний матч за збірну Сербії.

Читайте також: Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів

25-річний футболіст з'явився на полі на 70 хвилині, а вже у компенсований час здійснив грубий фол проти одного з лідерів збірної Німеччини Лероя Сане, за що отримав пряму червону картку.

На щастя, 23-річний німець уник серйозної травми і зможе зіграти у найближчому матчі відбору зі збірною Нідерландів.

"Це неприпустимий фол для товариських матчів. Мій колега зі збірної Сербії вже вибачився за поведінку свого футболіста. На щастя, все обійшлося без серйозного пошкодження, хоча Сане цілком міг отримати перелом", – сказав наставник збірної Німеччини Йоахім Льов.

Додамо, що збірна Словенії є суперником України у відборі на Євро-2020. Матч Україна – Сербія відбудеться у Львові 7 червня. У Сербії команди зіграють між собою 17 листопада.

Раніше Спорт 24 писав, що Лерой Сане і Олександр Зінченко близькі до підписання нових контрактів з "Манчестер Сіті".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram