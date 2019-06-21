Середняк Серії А купить лідера "Шахтаря", – La Gazzetta dello Sport

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Марлос
Марлос / shakhtar.com

Футболіст "Шахтаря" Марлос влітку може покинути донецький клуб. Окрім італійської "Роми" гравцем цікавиться "Удінезе".

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомляє, що "Удінезе" бачить у Марлосі головного кандидата на заміну де Пауля, який покине команду влітку.

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Власник італійського клубу Джампаоло Поццо також зацікавлений в переході Маркоса Сіпріано з донецького клубу. Про інтерес до Сіпріано з боку "Удінезе" раніше повідомляли інші видання.

Також Марлос може перейти в римську "Рому". "Вовків" очолив Паулу Фонсека, який працював з Марлосом у "Шахтарі". Фахівець вже заявив, що хоче бачити в новому клубі декількох гравців з колишньої команди.

Марлос приєднався до "Шахтаря" влітку 2014 року. До цього він успішно виступав за харківський "Металіст". Перебуваючи у "Шахтарі", Марлос отримав українське громадянство й встиг зіграти за збірну України 13 матчів.

Контракт Марлоса з "Шахтарем" розрахований ще на 2 роки, а Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро. У сезоні 2018/2019 УПЛ Марлос провів 19 матчів, забив 9 голів, віддав 3 гольові передачі.

"Удінезе" в сезоні 2018/19 фінішував на 12-му місці в серії А. У таборі "чорно-білих" виступає знайомий українським фанатам поляк Лукаш Теодорчик. Свого часу Лукаш грав за "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
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