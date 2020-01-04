Сергій Ребров визнаний тренером десятиліття в угорському "Ференцвароші"

Легендарний український футболіст Сергій Ребров визнаний найкращим тренером угорського "Ференцвароша" останньої декади.

Уболівальники угорського "Ференцвароша" вирішили підвести підсумки минулого десятиріччя і провели голосування, за допомогою якого визначили найкращих гравців та тренера за останні десять років, пише "Футбол 24".

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Беззаперечним лідером у цьому рейтингу став наш український фахівець. Сергій Ребров став не лише найкращим тренером "Ференцвароша", але колосально відірвався від переслідувачів, набравши 72,2% голосів.

На другому місці опинився Томас Долль (16,5%), який працював в угорському клубі 5 років – з 2013-го по 2018 рік. Третю сходинку посів Рікардо Моніз (3,4%), який тренував "Ференцварош" у сезоні 2012/13.

Варто зазначити, що у символічну збірну десятиліття потрапили 6 чинних гравців "Ференцвароша", однак серед них не виявилось жодного українця.