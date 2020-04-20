Сергій Ребров заговорив про своє повернення в "Динамо"

Наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров не виключає, що знову може очолити київське "Динамо".

Про це Ребров сказав в ефірі програми "Великий футбол".

До слова Чи очолить Ребров "Шахтар" – заява журналіста

Варіант з поверненням в "Динамо" в майбутньому? Може трапитися будь-який варіант. Робота тренером – це не контракт гравця, який може сидіти рівно п'ять років. Тренер повинен бути готовий до всього, і що буде завтра, ніхто не знає", - зазначив український фахівець, додавши, що у нього збереглися хороші відносини з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. "Динамо" дало мені шанс стати тим, ким я став,

– підкреслив Ребров.

Поки ж тренер підкреслив, що йому подобається працювати в "Ференцвароші": "Мені тут комфортно, мені подобається тут працювати. А що буде далі – подивимося".

Що відомо про Сергія Реброва

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.

Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".

З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.

Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

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