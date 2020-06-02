Раптово померла сестра тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо
У родині наставника італійського "Наполі" Дженнаро Гаттузо сталася трагедія. Вранці 2 червня у віці 37 років померла його сестра Франческа Гаттузо.
Як повідомляє Calciomercato.com, Франческа Гаттузо померла після тривалої боротьби з хворобою.
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Франческа Гаттузо була госпіталізована в лютому
За інформацією Calciomercato.com, сестра Гаттузо госпіталізована з лютого, коли вперше відчула погіршення здоров'я.
У день матчу "Сампдорія" – "Наполі" (3 лютого) їй стало погано, після чого швидка доставила її в реанімацію.
Гаттузо тоді покинув розташування команди в Генуї і вирушив додому.
Що відомо про Франческу Гаттузо
Вона проживала в Галлараті, в провінції Варезе, де роками мешкає сім'я легендарного футболіста збірної Італії.
Франческа і Дженнаро Гаттузо / Фото corrieredellacalabria.it
Дженнаро Гаттузо дізнався про трагічні новини, перебуваючи в Кастель-Вольтурно, в тренувальному центрі неаполітанської команди.
Причини смерті Франчески – не повідомляються.