У родині наставника італійського "Наполі" Дженнаро Гаттузо сталася трагедія. Вранці 2 червня у віці 37 років померла його сестра Франческа Гаттузо.

Як повідомляє Calciomercato.com, Франческа Гаттузо померла після тривалої боротьби з хворобою.

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Франческа Гаттузо була госпіталізована в лютому

За інформацією Calciomercato.com, сестра Гаттузо госпіталізована з лютого, коли вперше відчула погіршення здоров'я.

У день матчу "Сампдорія" – "Наполі" (3 лютого) їй стало погано, після чого швидка доставила її в реанімацію.

Гаттузо тоді покинув розташування команди в Генуї і вирушив додому.

Що відомо про Франческу Гаттузо

Вона проживала в Галлараті, в провінції Варезе, де роками мешкає сім'я легендарного футболіста збірної Італії.



Франческа і Дженнаро Гаттузо / Фото corrieredellacalabria.it

Дженнаро Гаттузо дізнався про трагічні новини, перебуваючи в Кастель-Вольтурно, в тренувальному центрі неаполітанської команди.

Причини смерті Франчески – не повідомляються.