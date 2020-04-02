"Севастополь" пропонував "Динамо" 200 тисяч доларів за перемогу

У 2011 році в останньому турі чемпіонату України визначалося, яка команда вилетить у Першу лігу. За виживання боровся "Севастополь" та "Іллічівець", який тепер перейменовано в "Маріуполь". Кримчани пропонували "Динамо" винагороду за перемогу над "Іллічівцем".

Колишній захисник "Динамо" Андрій Несмачний розповів ютуб-каналу "Бомбардир" про матч з "Іллічівцем" в останньому турі.

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Маріупольцям, щоб зберегти прописку в елітному дивізіоні, потрібно було перемогти "Динамо" та надіятися на осічку "Севастополя".

"Динамо" перемагало 2:0, але поступилося з рахунком 3:2. Після цього "біло-синіх" критикували, що вони навмисно програли гру.

"Я тоді перший тайм зіграв. Був в команді. Знаю, як грати в Маріуполі, яка там атмосфера. Ми тоді просто почали грати на утримання, тому що 2:0 – пристойний гандикап. А потім просто упустили свою нитку гри. "Іллічівець" раз забив, два, потім вони просто насіли і забили третій.

Всі говорять, що ми цю гру здали. Тоді був "Севастополь", який вилетів з-за цього матчу. Маріуш Левандовскі нам дзвонив і говорив, що нам дадуть 200 тисяч доларів на команду, якщо обіграємо "Маріуполь".

Тепер нехай той, хто говорить, що ми здали, знає, що ми могли на цьому матчі заробити. Ніхто не здавав, так вийшло просто", – розповів Несмачний.

Іллічівець – Динамо відеоогляд матчу

У тому сезоні чемпіоном став "Шахтар", "Динамо" посіло другу сходинку. "Іллічівець" зберіг прописку, а "Севастополь" – вилетів у Першу лігу.

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