"Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео

У 5 турі Ла Ліги мадридський "Реал" побував в гостях у "Севільї" і зумів забрати звідти три очки завдяки голу Каріма Бензема.

Севілья – Реал 0:1

Гол: Бензема, 64

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У першому таймі "Реал" був ближче до забитого голу, але Еден Азар і Даніель Карвахаль не зуміли переграти голкіпера "Севільї" Томаша Вацліка.

У другій половині зустрічі "бланкос" вдалося відкрити рахунок в матчі. На 64-й хвилині Карім Бензема головою замкнув подачу Карвахаля. Севілья до кінця зустрічі так і не відігралася.

Відео голу Каріма Бензема у ворота Севільї

Після цієї перемоги "Реал" набрав 11 очок і обійшов у турнірній таблиці "Севілью". Тепер "бланкос" ділять перше місце з "Атлетиком". "Севілья" ж з 10 пунктами опустилася на 5-у позицію.