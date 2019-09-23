"Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео
У 5 турі Ла Ліги мадридський "Реал" побував в гостях у "Севільї" і зумів забрати звідти три очки завдяки голу Каріма Бензема.
Севілья – Реал 0:1
Гол: Бензема, 64
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У першому таймі "Реал" був ближче до забитого голу, але Еден Азар і Даніель Карвахаль не зуміли переграти голкіпера "Севільї" Томаша Вацліка.
У другій половині зустрічі "бланкос" вдалося відкрити рахунок в матчі. На 64-й хвилині Карім Бензема головою замкнув подачу Карвахаля. Севілья до кінця зустрічі так і не відігралася.
Відео голу Каріма Бензема у ворота Севільї
Після цієї перемоги "Реал" набрав 11 очок і обійшов у турнірній таблиці "Севілью". Тепер "бланкос" ділять перше місце з "Атлетиком". "Севілья" ж з 10 пунктами опустилася на 5-у позицію.
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