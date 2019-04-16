Шахіст обманював суперника завдяки телефону й отримав жорстке покарання

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Шахіст обманював суперника завдяки телефону й отримав жорстке покарання

Львівська обласна шахова федерація дискваліфікувала до кінця року шахіста Арсена Загайного через обман під час гри.

Таке рішення було прийняте 15 квітня, на засіданні виконавчої дирекції Львівської обласної шахової федерації, повідомляє chess.lviv.ua.

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Відповідно до звернення головного судді турніру "Квітуча Яворівщина" В. О. Грабінського, в одного з учасників виявили мобільний пристрій, яким той користувався для підказок у шаховій партії.

У зв’язку з грубим порушенням шахових правил, виконавча дирекція ЛОШФ забороняє Загайному Арсенію (Fide-ID 34132368, 2004 р.н.) брати участь в будь-яких шахових змаганнях до 01.01.2020 року.

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Теги: Спорт Шахи
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