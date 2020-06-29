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Легендарний футболіст Маріо Гомес завершив кар'єру голом у прощальному матчі: відео
сьогодні , 10:04 Легендарний футболіст Маріо Гомес завершив кар'єру голом у прощальному матчі: відео
Юрій Семенюк
Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
27 червня , 13:01 Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
Софія Кулай
"Карпати" знімаються з УПЛ
10:31, сьогодні "Карпати" знімаються з УПЛ
"Реал" завдяки геніальному пасу Бензема дотиснув "Еспаньйол" і відірвався від "Барселони": відео
09:32, сьогодні "Реал" завдяки геніальному пасу Бензема дотиснув "Еспаньйол" і відірвався від "Барселони": відео
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Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня
08:00, сьогодні Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня
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