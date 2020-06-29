У суботу, 4 липня, "Динамо" чекає один з вирішальних матчів сезону проти донецького "Шахтаря". Київська команда, яка бореться за срібло УПЛ, вимушена перемагати, щоб не втратити другу позицію. Та вже перед матчем "Динамо" зіткнулося з проблемами.

Кадрові втрати "Динамо"

Як повідомляв сайт "Динамо", одразу два оборонці Віталій Миколенко та Денис Попов не вирушили на матч 28 туру УПЛ проти "Десни". Причина – травми.

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Поки столичний клуб не повідомляє про ступінь тяжкості травм Миколенка та Попова.

Наближені до "Динамо" ЗМІ повідомляють, що Миколенко може пропустити 1-2 тижні.

У матчі 28 туру УПЛ проти "Десни" дискваліфікацію на наступну гру "заробили" ще два основні футболісти "Динамо".

Матч з "Шахтарем" пропустить півзахисник Володимир Шепелєв та центральний оборонець Артем Шабанов.

Хто гратиме замість дискваліфікованих

Якщо ширини складу "Динамо" вистачає, щоб залатати діри у півзахисті, то в обороні ситуація значно гірша.

Все ще травмований Микита Бурда і за відсутності Шабанова і Попова у "Динамо" не залишається центральних оборонців.

На гру з "Десною" в центрі оборони вийшов Кадірі, але провалив гру.

Також у таборі "Динамо" у "Динамо" є 20-річний Олександр Сирота, який взагалі не отримує ігрову практику.