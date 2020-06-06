6 червня "Шахтар" зіграв з "Десною" у 25 турі УПЛ. "Гірники" на НСК "Олімпійський" впевнено перемогли чернігівців.

Шахтар – Десна 3:2

Голи: Фернанду, 4, Марлос, 25, 51 – Фаворов, 32, Будківський, 88

Нереалізований пенальті: Марлос, 24 (Шахтар)

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Донецький клуб впевнено прямує до чергового чемпіонства і вже через кілька турів може достроково завоювати титул. Минулого уїк-енд "гірники" здобули вольову перемогу над київським "Динамо", до 16-ти очок збільшивши відрив від переслідувачів.

Однимм з них є чернігівська "Десна", яка претендує на медалі української першості. У минулому турі підопічні Олександра Рябоконя здолали "Колос" з рахунком 2:0.

"Гірники" відкрили рахунок у матчі вже на 6-й хвилині. Кривцов запустив по правому флангу Додо, який прострілив у центр штрафного, і Фернандо відправив м'яч у ворота.

Відео голу Фернандо

На 24-й хвилині чернігівці заробили пенальті у власні ворота, коли м'яч влучив у руку Мостовому. Марлос з 11-тиметрової позначки пробив в лівий від себе кут, і Паст зреагував, врятувавши команду.

Однак "Шахтар" провів швидку комбінацію по центру: Марлос обігрався з Аланом Патріком і з центру штрафного майданчика точно пробив повз голкіпера, все ж засмутивши "Десну" – 2:0.

Відео голу Марлоса

До перерви гості все ж відкватилаи один м'яч. На 32-й хвилині м'яч у штрафній "гірників" тепер потрапив у руку Матвієнку. Фаворов з 11-тиметрової позначки пробив в лівий від себе кут, а Трубін впав у протилежний.

Відео голу Фаворова

У другій половині матчу "Шахтар" закріпив перевагу у матчі. Помилився Домбровський, його пас перехопив Фернандо, який вийшов на ударну позицію, його постріл Паст взяв, але потім Марлос добив м'яч у сітку – 3:1.

На 89-й хвилині "Десна" відіграла один м'яч, але це не врятувало піопічних Олександра Рябоконя від поразки. Будківський скористався помилкою і пасом назад від Піхальонка, пробивши під голкіпером, який йшов на перехоплення – 3:2.