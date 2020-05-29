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Шахтар – Динамо. На що пропонують ставити букмекери

Футбол

Favbet Ліга повертається. Прикраса 24-го туру – недільний "класичне" Шахтаря і Динамо.

Посткарантинна ігрова форма футболістів, порожні трибуни – не на користь видовищності. Але принциповість зустрічі повинна це компенсувати.

Плюс – букмекери знають, як розпалити вогонь в поєдинку.

Жовті і червоні картки, шедевральні голи – Favbet представляє варіанти ставок.

  • Денис Попов заб'є головою після подачі кутового – 12.
  • Гол за меж штрафного Сергія Сидорчука – 15.
  • Гол за меж штрафного Тараса Степаненко – 15
  • Тотал жовтих карток більше 7.5 – 2.20
  • У Динамо і Шахтаря буде, мінімум, по одному видаленню – 4
  • Пряма червона за фол на Мораес – 12.
  • Шахтар не виграє жодного матчу на НСК "Олімпійський" – 8.

Ставки приймають на сайті Favbet.

Автор: Соня Волошин
Теги: Динамо Шахтар Спорт Футбол
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