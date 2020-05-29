Шахтар – Динамо. На що пропонують ставити букмекери

Favbet Ліга повертається. Прикраса 24-го туру – недільний "класичне" Шахтаря і Динамо.

Посткарантинна ігрова форма футболістів, порожні трибуни – не на користь видовищності. Але принциповість зустрічі повинна це компенсувати.

Плюс – букмекери знають, як розпалити вогонь в поєдинку.

Жовті і червоні картки, шедевральні голи – Favbet представляє варіанти ставок.

Денис Попов заб'є головою після подачі кутового – 12.

Гол за меж штрафного Сергія Сидорчука – 15.

Гол за меж штрафного Тараса Степаненко – 15

Тотал жовтих карток більше 7.5 – 2.20

У Динамо і Шахтаря буде, мінімум, по одному видаленню – 4

Пряма червона за фол на Мораес – 12.

Шахтар не виграє жодного матчу на НСК "Олімпійський" – 8.

Ставки приймають на сайті Favbet.