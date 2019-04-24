"Шахтар" – "Інгулець": квитки на фінал Кубка України

Вже 15 травня буде зіграно фінал Кубка України. У ньому зійдуться донецький "Шахтар" та "Інгулець" з селища Петрове. Матч відбудеться у Запоріжжі на "Славутич арені". Квитки на цей матч вже надійшли у продаж.

Фінал Кубку України сезону-2018/2019 увійде в історію: вперше вирішальний поєдинок турніру пройде в Запоріжжі, і вперше в ньому візьме участь команда не з вищого дивізіону українського чемпіонату.

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Квитки на матч фіналу Кубка України коштують від 50 до 300 гривень. Квитки можна придбати вже зараз на сайті ticketsbox.com.

Квитки на фінальний поєдинок розіграшу Кубка України будуть іменними. Для входу на стадіон при собі потрібно мати будь-який документ, що посвідчує особу. Квитки обміну та поверненню не підлягають. Продавати та передавати квитки в будь-який інший спосіб заборонено.

До слова: Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж

Процедура придбання квитків

Умови продажу:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків/абонементів необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки/абонементи купуються на особу віком до 16-ти років, зазначаються дані свідоцтва про народження.

Після здійснення процедури оплати на адресу електронної пошти замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо.

У касах стадіону:

Придбати квитки можна за будь-яким документом, що посвідчує особу. При собі потрібно мати оригінал власного документа та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

Фінальний матч Кубку України-2018/2019 між "Шахтарем" та "Інгульцем" розпочнеться 15 травня о 21.00. Вхід на арену буде відкрито з 18.00, а о 19.30 у чаші стадіону розпочнеться концерт.

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