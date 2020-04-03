"Шахтар" – заслужений чемпіон, – президент "Динамо" про дострокове завершення УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився щодо долі нинішнього сезону в УПЛ.

Суркіс вважає, що УАФ могла б підтримувати більш тісний контакт з клубами у питанні відновлення матчів.

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Якби запитали, то я б перший підняв руку і сказав, що "Шахтар" – заслужений чемпіон по тих матчах, що ми зіграли між собою і за підсумками 22 турів. "Шахтар" – перший, "Динамо" – друге, "Зоря" – третя, "Десна" – четверта, "Олександрія" – 5-та, а "Дніпро-1" і "Маріуполь" грають перехідні матчі. На цьому б зупинилися. А зараз як це треба розуміти? Сьогодні я і "Карпати" розумію, яким за 9 турів можна спокійно врятуватися. Нас треба доводити до відома, нам жодного документа за весь час не надіслали.

"Я готовий догравати чемпіонат навіть без глядачів. Але це хоч буде за спортивним принципом. Зараз така ситуація, що кожна команда претендує на високі місця в першій шістці", – сказав Суркіс в інтерв'ю "Циганик LIVE".

До слова, УПЛ після рішення чемпіонату Бельгії достроково завершити сезон і не чекати можливості його відновити, не розглядає таку можливість і хоче закінчити чемпіонат.

Що відомо про паузу в українському футболі

УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.

В УПЛ залишилося зіграти 9 турів та матчі плей-офф за єврокубки.

Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

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