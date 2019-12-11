Шахтар – Аталанта: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" 11 грудня зіграє з "Аталантою" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матчі Ліги чемпіонів в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них і покажуть у прямому ефірі матч п'ятого туру між "Шахтарем" та "Аталантою". Трансляція розпочнеться о 19:50, сам матч – о 19:55.

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Перед початком матчу на каналі "Футбол 2" у прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів". Вона виходить у прямому ефірі кожного ігрового дня Ліги чемпіонів до та після матчів. Як йдеться в описі до програми, у ній передбачені аналіз матчів, прогнози, коментарі експертів та найсвіжіші інтерв’ю з місця подій. Вона вийде в ефір о 18:45 та по закінченні матчу "Шахтар" – "Аталанта".

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Аталанта" можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний. Так, доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Дивитися матч "Шахтар" – "Аталанта" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Аталанта" проведе і сайт Спорт24. Вона буде доступна за годину до початку матчу.