"Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

11 грудня "Шахтар" на домашньому полі поступився "Аталанті" у груповому етапі Ліги чемпіонів і не зміг вийти у наступний раунд турніру.

Шахтар – Аталанта 0:3

Голи: Кастань, 66, Пашаліч, 80, Госенс, 90+4

Вилучення: Додо, 77 (Шахтар, друга жовта)

До слова: Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу



"Шахтар" мав декілька моментів у першому таймі (фото: ФК "Шахтар")

Вже на 5-й хвилині "Шахтар" міг пропустити з помилки Ісмаїлі. Бразилець віддавав назад П'ятову, Гомес перехопив м'яч, і "гірникам" дуже пощастило, що гості не довели момент до логічного завершення.

За 10 хвилин "Шахтарю" вдалося забити гол, але його не зарахували через офсайд – Тете отримав пас, у штрафному сам не пробивав, а скинув під удар. Перший заблокували, але на добиванні опинився Коваленко, який і реалізував момент з положення поза грою.

Також в першому таймі можна відзначити атаку "Шахтаря" на 37-й хвилині, коли Мораес пробивав головою після навісу від Тете, а голкіпер у стрибку відбив м'яч, який летів під перекладину воріт. Подача з кутового закінчилася подачею у штрафний майданчик та ударом Степаненка – над поперечиною.



Мораес міг забивати у ворота "Аталанти" (фото: ФК "Шахтар")

У середині другого тайму події у матч розгорнулися дуже драматично для "гірників". На 67-й Мюріель зробив передачу в штрафну на хід Гомесу, який зробив простріл у воротарський, і Кастанья проштовхнув м'яч повз П'ятова. Спершу арбітр пішов переглядати момент у системі VAR, але гол все одно був зарахованим – 0:1.

А вже за 10 хвилин "Шахтар" залишився у меншості. Додо потрапив рукою в обличчя Фройлеру і отримав другу жовту картку від арбітра.

"Аталанта" довго не тягнула і забила другий гол у матчі, знявши питання про переможця. Після подачі зі штрафного мінімальний дотик Пашаліча, і м'яч залетів у ворота "Шахтаря" – 0:2. Також наприкінці другого тайму "Шахтар" міг розбавити рахунок у матчі, але Ісмаїлі потрапив у поперечину.

А на останній компенсованій хвилині "Шахтар" пропустив третій гол через прикру помилку Степаненка. Гравець віддавав пас на Пятова, але м'яч потрапив до гравця "Аталанти" – 0:3.

Таким чином, "Шахтар" прикро не зміг вийти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, посівши 3 місце в турнірній таблиці групи C. Хоча, "гірників" могла влаштувати і нічия у цьому матчі, враховуючи те, що у паралельному матчі "Манчестер Сіті" розгромив "Динамо" Загреб – 4:1.

Відеоогляд матчу Шахтар – Аталанта