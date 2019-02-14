"Шахтар" та "Айнтрахт" обмінялися голами: відео
Донецький "Шахтар" та німецький "Айнтрахт" вже відзначилися забитими м'ячами в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шахтар – Айнтрахт 1:1
Голи: Марлос, 10 (пен.) – Хінтереггер, 7
Вилучення: Степаненко, 11 (Шахтар)
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Уже на 7 хвилині німці вийшли вперед. Хінтереггер пробив головою і Пятов заніс м'яч у власні ворота.
Відео голу Хінтереггера
Та за 3 хвилини "гірники" відігралися. Мораєс заробив пенальті, який реалізував Марлос – 1:1.
Відео голу Марлоса
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Джерело: 24 Канал
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