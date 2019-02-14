"Шахтар" та "Айнтрахт" обмінялися голами: відео

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Шахтар - Айнтрахт: відео голів, огляд матчу Ліги Європи 2018/2019
Шахтар – Айнтрахт: відео голів матчу / twitter.com/eintracht

Донецький "Шахтар" та німецький "Айнтрахт" вже відзначилися забитими м'ячами в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар – Айнтрахт 1:1
Голи: Марлос, 10 (пен.) – Хінтереггер, 7

Вилучення: Степаненко, 11 (Шахтар)

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Уже на 7 хвилині німці вийшли вперед. Хінтереггер пробив головою і Пятов заніс м'яч у власні ворота.

Відео голу Хінтереггера

 

 

Та за 3 хвилини "гірники" відігралися. Мораєс заробив пенальті, який реалізував Марлос – 1:1.

Відео голу Марлоса

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар
Джерело: 24 Канал
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