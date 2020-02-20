Шахтар – Бенфіка: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

"Шахтар" 20 лютого проведе матч проти "Бенфіки" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2/3". Саме на "Футбол 1" у прямому ефірі й покажуть матч "Шахтар" – "Бенфіка". Початок трансляції о 19:50, сама гра розпочнеться о 19:55.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Бенфіка" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень.

Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

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Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Огляд матчу "Шахтар" – "Бенфіка" читайте на сайті Спорт24.