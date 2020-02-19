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Шахтар – Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Шахтар – Бенфіка: прогноз букмекерів

20 лютого донецький "Шахтар" прийматиме португальську "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінилиь шани команд на перемогу у протистоянні.

Нагадаємо, "гірники" залишилися єдиними представниками України в єврокубках. Їх суперник – чинний чемпіон Португалії "Бенфіка". Аналітики Parimatch дають донеччанам непогані шанси на перемогу в першому матчі – 40% проти 31% у португальців (і 29% на нічию).

До слова: Троє гравців "Шахтаря" пропустять гру проти "Бенфіки"

Основна перевага "Бенфіки" в тому, що вона вже проводить офіційні матчі, а в Україні чемпіонат розпочне весняну частину лише на цьому тижні. Правда, у "орлів" справи йдуть не кращим чином. Хоч команда і лідирує в турнірній таблиці, але вона програла два останні матчі ("Бразі" 0:1 і "Порту" 2:3).

Що стосується інших пар, то виділити когось дуже складно. Практично скрізь очікується серйозна боротьба. Навіть у "Аякса", півфіналіста минулого сезону Ліги чемпіонів, тільки 36% від Parimatch на перемогу проти 37% у "Хетафе", який майже 10 років не грав в єврокубках.

"Манчестер Юнайтед" отримав від експертів Parimatch 38% на перемогу проти 34% у "Брюгге". Втім, бельгійська команда більш серйозний суперник, до того ж у британців справи останнім часом йдуть не кращим чином.

Так що вибір цікавих матчів дійсно великий, і вболівальникам доведеться морочитися над тим, щоб вирішити, що ж саме дивитися в прямій трансляції.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Ліга Європи
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