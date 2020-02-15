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"Шахтар" безкоштовно підписав ексгравця "Чорноморця", якого вигнав Маркевич

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Максим Войтіховський / Золотий Талант

21-річний ексзахисник одеського "Чорноморця" Максим Войтіховський став гравцем донецького "Шахтаря".

"Гірники" вже внесли Войтіховського в заявку на українську Прем'єр-лігу за списком "Б". Максим є вихованцем академії "Дніпра". За "Чорноморець" виступав з 2018 року.

До слова: "Шахтар" у рейтингу топ-30 найбільш фінансово стабільних клубів світу

Зазначимо, що Войтіховський в цьому сезоні провів шість матчів за "Чорноморець" у Першій лізі, також в його активі один поєдинок в Кубку України.

Також Войтіховський був одним з лідерів молодіжної команди "Чорноморця" U-21 і в поточному сезоні в молодіжній першості зіграв 24 матчі, в яких забив 2 голи.

У листопаді 2019 року він не підійшов новому наставнику Остапу Маркевичу, став вільним агентом і, таким чином, перейшов до табору "гірників" безкоштовно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Чорноморець Шахтар
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