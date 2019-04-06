"Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу

У неділю, 7 квітня, "Шахтар" та "Динамо" у Харкові розіграють путівку до півфіналу Кубка України. Це буде 15-а зустріч команд у рамках турніру. Про все найважливіше та найцікавіше навколо цього протистояння – на сайті Спорт24.

Шахтар – Динамо. Головне

Що: матч 1/4 фіналу кубка України

Де: Харків, ОСК "Металіст"

Коли: неділя, 7 квітня, о 17:00

Трансляція: канал "Футбол 1", український легальний сервіс інтернет-телебачення OLL.TV, текстова трансляція – Спорт24.

Цікаві факти

До 2002 року вони не перетиналися у Кубку.

Читайте також: Бразилець Вітор Буено заплатив своєму клубу 150 тисяч євро, щоб покинути "Динамо"

Статистика при цьому на боці гірняків, які обігравали киян 9 разів і забивали майже вдвічі більше, 23 голи проти 12. Також "Шахтар" випереджає "Динамо" і за кількістю трофеїв (12:11).

Що прогнозують букмекери

Статистика також каже, що киянам вдавалося обіграти "Шахтар" тільки у фіналі. Коли команди зустрічалися на більш ранніх стадіях (а було це чотири рази), перемога залишалася за гірняками. Зараз, напередодні зустрічі, аналітики Parimatch дають "Шахтарю" 53% на перемогу в основний час (у "Динамо" 21% і на нічию 26%). Що ж стосується виходу у півфінал, то тут шанси 70/30 на користь гірняків.

Дізнайтеся більше: Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч Кубка України

Звісно, тут справа не тільки у гарній статистиці. Фактор домашнього поля також грає свою роль. "Шахтар" вже встиг непогано облаштуватися у Харкові і, до речі, обігравав на стадіоні "Металіст" "Динамо" у фіналі Кубка України два роки тому. Варто відзначити, що на найближчий матч було продано більше 17 тисяч квитків (стадіон вміщує 40 тисяч глядачів).

Втрати команди

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" мають кадрові проблеми перед матчем 1/4 фіналу Кубка України, який відбудеться на вихідних.

За словами наставника "гірників" Паулу Фонсеки, під питанням участь у матчі лідера команди Марлоса.

Читайте також: Фонсека прокоментував продаж легіонера "Шахтаря"

Щодо гравців "Динамо", то півзахисник Віталій Буяльський може пропустити чвертьфінальний матч. У хавбека начебто підозри на застуду і піднялася температура.

Мотивація

Підвищений інтерес до поєдинку не випадковий, ці матчі принципові для обох команд. А у даному випадку перемога буде практично означати успіх у всьому турнірі. Адже навряд хтось з команд, що залишилися у турнирі, зможе скласти конкуренцію грандам. Не виключено, що мотивації у цій зустрічі буде більше у "Динамо". Все ж кияни не перемагали у Кубку України вже чотири роки.

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 7-го квітня, у Харкові. Матч прийме стадіон ОСК "Металіст". Початок гри о 17:00. Огляд матчу та відео голів – на сайті Спорт24.