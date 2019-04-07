Шахтар – Динамо: де дивитися матч Кубка України

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Шахтар - Динамо: де дивитися онлайн матч Кубок України 2019
Шахтар – Динамо де дивитися

"Шахтар" або "Динамо" покинуть Кубок України вже на стадії 1/4 фіналу, оскільки в очному матчі розігруватимуть путівку до півфіналу. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 16:55. Сама гра розпочнеться о 17:00. Також матчу передуватиме програма "Студія Live", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

На цей момент "Шахтар" є рекордсменом за перемогами у Кубку України. "Гірники" 12 разів вигравали турнір. В активі киян 11 перемог. Хто пройде до півфіналу – читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
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