Шахтар – Динамо: анонс на топ-матч чемпіонату України

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Шахтар - Динамо: анонс, прогноз матчу 10.11.2019

У неділю, 10 листопада, відбудеться центральний матч другого кола УПЛ – "Шахтар" прийматиме "Динамо", Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт24

Шахтар – Динамо: головне

Що: мат 14-го туру УПЛ
Де: Харків, стадіон "Металіст"
Коли: неділя, 10 листопада, 17:00
Трансляція: телеканал "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

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Чим важливий цей матч

Всім. Це дербі між топ-клубами в Україні, де може бути лише один переможець. Окрім того, це матч, де обидві команди будуть прагнути взяти реванш. "Шахтар" – за нещодавню поразку в Кубку України. "Динамо" – за домашню поразку в першому колі.

Після 13 тури "гірники" випереджають суперника на 10 очок. У випадку перемоги відрив зросте до 13 очок, що суттєво додасть шансів донеччанам знову стати чемпіонами України, і лише загострить боротьбу за третє місце. Перемога "Динамо" ж поверне хоч якусь інтригу в боротьбі за чемпіонство.

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Перед грою

Не обійшлося без втрат. В обох командах є дискваліфіковані на цю гру. За "Шахтар" точно не зіграє Алан Патрік, а за "Динамо" – Сергій Сидорчук. Не потрапили до заявки на матч "гірники" Євген Коноплянка та Манор Соломон.

А що говорять букмекери

Вони віддають перевагу підопічним Луїша Каштру – 57% на перемогу "Шахтаря". У "Динамо" на перемогу лише 20% і 23% на нічию.

Більше про це: Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на головний бій чемпіонату

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Шахтар Футбол
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