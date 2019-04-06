Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч Кубка України

104 Читать новость на русском
Шахтар - Динамо: прогноз, ставки на матч Кубка України 2019
Шахтар – Динамо прогноз букмекерів

Жеребкування чвертьфіналу Кубка України подарувало найзапекліше протистояння. "Шахтар" у Харкові прийматиме "Динамо" й букмекери оцінили шанси команд пройти до півфіналу.

Наразі "Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в Кубку України – 12. Торік "гірники" випередили саме "Динамо", яке має у своєму активі 11 перемог.

Далі без Нема: Фонсека прокоментував продаж легіонера "Шахтаря"

Очевидно, що переможець цього матчу, швидше за все, здобуде титул і "біло-сині" точно не хочуть дозволити донеччанами збільшити відрив. Таким чином, на вболівальників чекає надзвичайно запекла боротьба, яка притаманна матчам між клубами.

Фаворит Спорт

Остання гра між командами відбулася у Харкові в рамках чемпіонату України. Вона минула за певного домінування "Динамо", але перемогу здобули "гірники". На те, що "Шахтар" повторить успіх коефіцієнт 1.80. Якщо ж основний матч закінчиться нічиєю, то виграш збільшиться на 3.90. Перемогу киян оцінили коефіцієнтом 4.20.

Pari Match

В останні два сезони "Шахтар" і "Динамо" неодмінно добиралися до фіналу Кубка й двічі успіх святкували саме футболісти донецького клубу. На те, що "Динамо" перерве сумну статистику й здобуде перемогу коефіцієнт 5.00. Перемогу "Шахтаря" оцінюють коефіцієнтом 1.80, а нічию в основний час – 3.80.

1xbet

"Динамо" Олександра Хацкевича вміє перемагати "Шахтар" і довело це на початку сезону, коли переграло "гірників" у Суперкубку та чемпіонаті. Для киян Кубок чи не останній шанс здобути трофей у цьому році. На їх перемогу в цьому двобої 1xbet дає коефіцієнт 4,90. На те, що "Шахтар" переможе киян і зіграє у черговому півфіналі – 1,81. Нічийний результат – 3,84.

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 7-го квітня, у Харкові. Матч прийме стадіон ОСК "Металіст". Початок гри, о 17:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Екс-співробітник ГРУ Росії: у Порошенка зробили закид у бік Зеленського
сьогодні
3383
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
171
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
7406
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
824
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
5 квітня 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
742
Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
5 квітня 09:12 Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
2183
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук