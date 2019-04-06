Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч Кубка України

Жеребкування чвертьфіналу Кубка України подарувало найзапекліше протистояння. "Шахтар" у Харкові прийматиме "Динамо" й букмекери оцінили шанси команд пройти до півфіналу.

Наразі "Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в Кубку України – 12. Торік "гірники" випередили саме "Динамо", яке має у своєму активі 11 перемог.

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Очевидно, що переможець цього матчу, швидше за все, здобуде титул і "біло-сині" точно не хочуть дозволити донеччанами збільшити відрив. Таким чином, на вболівальників чекає надзвичайно запекла боротьба, яка притаманна матчам між клубами.

Фаворит Спорт

Остання гра між командами відбулася у Харкові в рамках чемпіонату України. Вона минула за певного домінування "Динамо", але перемогу здобули "гірники". На те, що "Шахтар" повторить успіх коефіцієнт 1.80. Якщо ж основний матч закінчиться нічиєю, то виграш збільшиться на 3.90. Перемогу киян оцінили коефіцієнтом 4.20.

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В останні два сезони "Шахтар" і "Динамо" неодмінно добиралися до фіналу Кубка й двічі успіх святкували саме футболісти донецького клубу. На те, що "Динамо" перерве сумну статистику й здобуде перемогу коефіцієнт 5.00. Перемогу "Шахтаря" оцінюють коефіцієнтом 1.80, а нічию в основний час – 3.80.

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"Динамо" Олександра Хацкевича вміє перемагати "Шахтар" і довело це на початку сезону, коли переграло "гірників" у Суперкубку та чемпіонаті. Для киян Кубок чи не останній шанс здобути трофей у цьому році. На їх перемогу в цьому двобої 1xbet дає коефіцієнт 4,90. На те, що "Шахтар" переможе киян і зіграє у черговому півфіналі – 1,81. Нічийний результат – 3,84.

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 7-го квітня, у Харкові. Матч прийме стадіон ОСК "Металіст". Початок гри, о 17:00.

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