"Шахтар", "Динамо" й "Олександрія" дізналися арбітрів на матчі в єврокубках

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Фелікс Брих
Фелікс Брих / GETTY IMAGES

Українські клуби "Шахтар", "Динамо" й "Олександрія" дізналися арбітрів на матчі в єврокубках. Четвертий тур Ліги чемпіонів стартує 5 листопада, а Ліги Європи – 6-го.

Першим у бій вступить донецький "Шахтар", який 6 листопада зіграє проти "Динамо" Загреб. На матч призначена німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом.

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Асистенти рефері: Марк Борш, Штефан Лупп, Відеопомічник рефері – Крістіан Дінгерт. Асистент відеопомічника рефері – Марко Фрітц.

На поєдинку між данським "Копенгагеном" та київським "Динамо" у Лізі Європи працюватиме суддівська бригада з Угорщини на чолі з 40-річним Тамашом Богнаром.

Асистенти арбітра – Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертий арбітр – Петер Солимосі.

Гру "Олександрії" проти "Сент-Етьєна" у Лізі Європи обслуговувати португальська бригада арбітрів на чолі з Жоау Піньєйру. Асистенти рефері – Бруну Родрігеш та Алвару Мешкіту. Четвертий рефері – Жорж Соуза.

"Динамо" та "Олександрія" свої матчі проведуть 7-го листопада.

Результати українських клубів у єврокубках читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Динамо ФК Олександрія Ліга Європи Ліга чемпіонів
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