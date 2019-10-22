Шахтар – Динамо (Загреб): де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти загребського "Динамо". Матч Ліги чемпіонів можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) в Україні покаже канал "Футбол 1". Він єдиний офіційний транслятор в Україні матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.