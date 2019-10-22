Шахтар – Динамо (Загреб): онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Шахтар – Динамо Загреб: дивитися онлайн матч 22 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Шахтар – Динамо (Загреб) онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" приймає загребське "Динамо". Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 22 жовтня – на сайті Спорт24.

Перед матчем обидві команди посідають друге-третє місце у турнірній таблиці. І "Шахтар", і "Динамо" програли "Манчестер Сіті", але обіграли "Аталанту". Тож саме цей матч може дати відповідь на питання про те, хто з них більше заслуговує на друге місце у групі (після "МанСіті").

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Матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) розпочнеться о 19:55. В Україні його покаже телеканал "Футбол 1". Також матчі можна подивитися онлайн на сервісі oll.tv. Текстова трансляція – на сайті Спорт24.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Шахтар Спорт Футбол Новини Спорту
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