"Шахтар" розтрощив "Дніпро-1" у чемпіонаті України: відео

"Шахтар" 4 березня у рамках 21 туру чемпіонату України зустрічався з "Дніпром-1". Гра у Харкові завершилася переконливою перемогою донеччан.

Шахтар – Дніпро-1 4:1

Голи: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (авт), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 – Супряга, 82

У попередньому турі чемпіонату України матчі обох команд завершилися несподіваними результатами. "Шахтар" у Полтаві сенсаційно програв "Ворсклі", а дніпряни вдома здолали "Динамо".

Таким чином, 4 березня "гірники" прагнули реабілітуватися перед фанатами, а "Дніпро-1" завдати поразки ще одному українському гранду.

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Хід матчу

"Шахтар" уже на стартових хвилинах дав зрозуміти гостям, що їх чекає складна гра. На 4 хвилині після подачі з кута поля Кривцов вистрибнув вище всіх та прекрасним ударом головою влучив точно в кут – 1:0.

Через 5 хвилин донеччани закріпили перевагу. "Дніпро-1" пропустив знову після розіграшу кутового. Після першої фази атаки гості змогли відбитися. Однак Коноплянка знову зробив навіс у штрафний, де у бік воріт пробив Мораес. М'яч у ворота переправив гравець дніпрян Адамюк.

Через 10 хвилин на табло вже горіло 3:0. Ісмаїлі з лівого флангу прострілив у штрафний на Мораеса. Нападник віддав тонкий пас на Тайсона і той одним дотиком пробив у кут воріт.

Але на цьому підопічні Луїша Каштру не зупинилися. На 23 хвилині Тете увірвався у штрафний гостей та пробив. Юрчук відбив перед собою і Коноплянка легко переправив м'яч у ворота.

До завершення першого тайму по гострому моменту змарнували Тайсон та Ісмаїлі. Натомість дніпряни єдиний момент мали на 44 хвилині.

Хобленко, отримавши гострий пас, втік від Пятова і пробив, здавалося, у порожні ворота. Однак Микола Матвієнко відпрацював до кінця і ліквідував загрозу.

Шахтар – Дніпро-1 відеоогляд першого тайму

По перерві збільшувати рахунок мав Майкон, однак бразилець зі зручної позиції пробив вище воріт. Протягом однієї хвилини Юрчук двічі виручив партнерів, відбивши удари Тете й Тайсона.

На 81 хвилині гості отримали чудовий шанс відіграти бодай один м'яч. Назаренко завдав потужного удару злету, після чого м'яч потрапив у руку Бондаря – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Супряга.

На цьому голи в матчі закінчилися – впевнена перемога "Шахтаря". Після цього матчу "Шахтар" зміцнив лідерство на горі турнірної таблиці. Натомість "Дніпро-1" остаточно втратив шанси пробитися у топ-6.

Турнірна таблиця УПЛ