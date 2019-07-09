"Шахтар" хоче придбати найкращого футболіста збірної Бразилії на Копа Америка

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Евертон Соарес зацікавив "Шахтар"
Евертон Соарес зацікавив "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Греміо" і збірної Бразилії Евертон Соарес привернув увагу донецького "Шахтаря".

Бразильський клуб не збирається відпускати гравця після успішного виступу на Кубку Америки у складі "селесао", незважаючи на пропозиції з боку чемпіона України і "Манчестер Сіті", повідомив журналіст Фарід Германо, посилаючись на президента клубу.

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Бразильський клуб хоче зберегти провідного футболіста в складі. Його контракт закінчується в кінці 2022 року і тому у "Греміо" немає причин продавати його зараз.

Евертон останній місяць провів у складі збірної Бразилії на Копа Америка. Лівий вінгер став найкращим бомбардиром турніру з 3 голами, розділивши цей статус з форвардом Перу Пауло Герреро. Але при цьому у вінгера ще і 2 асисти, а Бразилія виграла домашній континентальний турнір.

Евертон грає в "Греміо" з 2013 року. З тих пір він зіграв в 147 матчах, забив 38 голів і віддав 10 результативних передач. У поточному сезоні – 6 голів в 12 матчах чемпіонату Бразилії і Копа Лібертадорес.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Копа Америки
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