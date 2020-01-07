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"Шахтар" хоче придбати вихованця "Динамо"

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Богдан Михайличенко / zarya-lugansk.com

Донецький "Шахтар" може підсилити лівий фланг оборони. "Гірники" зацікавлені у придбанні Богдана Михайличенка із "Зорі".

Про інтерес "Шахтаря" до 22-річного Михайличенка повідомляє Tribuna.com.

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Вихованець "Динамо" перейшов у "Зорю" на постійній основі влітку 2019 року. Перехід Богдана був включений в угоду по трансферу Олександра Караваєва із "Зорі" у "Динамо".

Михайличенко провів у цьому сезоні 23 матчі за "Зорю". У його активі 1 гол та 4 гольові передачі.

Вартість Михайличенка за даними Transfermarkt складає 700 тисяч євро. Його контракт із "Зорею" чинний до літа 2023 року.

За київське "Динамо" Михайличенко провів тільки 2 матчі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Зоря Трансфери
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