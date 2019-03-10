Шахтар – Карпати: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар - Карпати: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Шахтар – Карпати: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" у центральному матчі 21 туру чемпіонату України прийматиме львівські "Карпати". Переглянути матч можна по телебаченню та онлайн.

Остання гра між командами завершилася розгромною перемогою "Шахтаря" у Львові 6:1. Для "Карпат" матч не має принципового значення, оскільки львів'яни вже втратили шанси потрапити в топ-6, щоб вести боротьбу за Лігу Європи. Натомість "Шахтар" бореться з "Динамо" за золоті нагороди.

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Матч "Шахтар" – "Карпати" покажуть по телеканалу "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 16:55. Сама гра розпочнеться о 17:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Карпати" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У 2019 році це буде третій матч для "Карпат". До цього "леви" перемогли "Ворсклу" та програли "Львову". "Шахтар" же здолав "Олександрію" та "Чорноморець".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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