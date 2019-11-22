"Шахтар" розгромив "Львів" завдяки хет-трику Мораеса, кінець сухої серії Пятова: відео

22 листопада "Шахтар" у матчі з ФК "Львів" у 15 турі УПЛ здобув впевнену перемогу завдяки активним діям футболіста збірної України Жуніора Мораеса.

Шахтар – Львів 4:1

Голи: Мораес, 11, 53, 77 (пен), Алан Патрік, 85 – Татарков, 25

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"Гірники" одразу зі старту поєдинку показали, хто господарі поля і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Тете в правому куті штрафного віддав на хід Болбату, який навісив точно на ногу Жуніору Мораесу, а футболість збірної України пробив тоно в ближній кут – 1:0.

Відео першого голу Мораеса

Однак, львів'яни з відповіддю довго чекати не змусили, зрівнявши рахунок на 25-й хвилині: Братков закинув на Микиту Татаркова, який прорвався по лівому флангу і пробив у дальній кут. Цікаво, що з цим голом перервалася суха серія голкіпера "гірників" в УПЛ Андрія Пятова, яка налічувала 654 хвилини.

Відео голу Татаркова

Відновити перевагу у матчі "гірники" змогли лише на початку другого тайму, коли Ісмаїлі з лівого флангу прострілив точно на Мораеса, який в дотик відправив м'яч під поперечину – 2:1.

Відео другого голу Мораеса

Втім, на цьому Жуніор не зупинився і оформив хет-трик у цьому матчі, реалізувавши пенальті. На 76-й хвилині Сабіно зіграв рукою в своїй штрафній і заробив 11-метровий у власні ворота.

За 10 хвилин Алан Патрік довів рахунок у матчі до розгромного – після передачі Дентіньйо з лівого флангу Патрік метрів з 25-ти красивим ударом відправив м'яч у дев'ятку – 4:1.

Таким чином, "Шахтар" продовжив безпрограшну серію в УПЛ до 15 матчів, набравши 43 очки. ФК "Львів" має у своєму активі 11 балів та передостаннє місце в турнірній таблиці.