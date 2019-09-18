Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів. "Гірники" у середу, 18-го вересня, зустрінуться з чемпіонами Англії "Манчестер Сіті". Переглянути матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них у прямому ефірі й покажуть матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті".

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Сам матч у Харкові розпочнеться о 22:00, а трансляція на каналі "Футбол 1" – о 21:50.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень.

Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.