"Шахтар" може віддати 18-річного таланта в один із клубів УПЛ

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Михайло Мудрик може покинути "Шахтар"
Михайло Мудрик може покинути "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

18-річний півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в іншому клубі.

"Гірники" хочуть віддати Мудрика в оренду у один із клубів української Прем’єр-ліги. Один з варіанттів – "Арсенал-Київ", хоча керівництво "Шахтаря" ще не визначилось з командою, повідомляє FootBoom.

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Мудрик вперше відправився на збори з першою командою "гірників" і навіть забив дебютний гол у товариській зустрічі з "Карабахом". Наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека досить стримано відзначав гру талановитого футболіста, хоча і виділив його прогрес в порівнянні з попередніми матчами.

До слова, 18-річний Михайло Мудрик вже дебютував за основну команду "Шахтаря" у матчі Кубка України проти донецького "Олімпіка", молодий вінгер відіграв у матчі 21 хвилину.

Спорт 24 повідомляв, що "Шахтар" розглядає можливість купівлі правого захисника. У сферу інтересів "гірників" потрапив гравець боснійської "Младості" Неманья Ніколіч.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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