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"Шахтар" на останніх хвилинах врятувався від поразки – відео

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Алан Патрік / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" провів другий товариський матч у Туреччині. Після зустріч з польським "Лехом" донеччани зустрілися з "Войводиною".

Шахтар – Войводина 1:1

Голи: Патрік, 82 – Болбат, 78 (авт)

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На другий товариський матч "Шахтар" вийшов у такому складі: Трубін, Хочолава, Маркос, Веллінгтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Сіпріано, Кирюханцев, Муравський, Мудрик та Фернандо.

У першому таймі голів не було. Відкрито рахунок у матчі було аж на 78 хвилині. Проникаючий пас у штрафний "гірників" завершився ударом Нешковіча.

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Після рикошету від Болбата м'яч опинився у сітці воріт. Та через чотири хвилин "гірники" відігралися.

Алан Патрік красиво пробив в один дотик з-за меж штрафного і вирівняв ситуацію на табло.

Шахтар – Войводина відеоогляд матчу

  • Наступний спаринг "Шахтар" проведе 29 січня з "Пролетером".
  • Також "гірників" у Туреччині очікує зустріч зі "Словацко", яка відбудеться 30 січня.
  • Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. В 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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