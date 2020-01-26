"Шахтар" на останніх хвилинах врятувався від поразки – відео
Донецький "Шахтар" провів другий товариський матч у Туреччині. Після зустріч з польським "Лехом" донеччани зустрілися з "Войводиною".
Шахтар – Войводина 1:1
Голи: Патрік, 82 – Болбат, 78 (авт)
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На другий товариський матч "Шахтар" вийшов у такому складі: Трубін, Хочолава, Маркос, Веллінгтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Сіпріано, Кирюханцев, Муравський, Мудрик та Фернандо.
У першому таймі голів не було. Відкрито рахунок у матчі було аж на 78 хвилині. Проникаючий пас у штрафний "гірників" завершився ударом Нешковіча.
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Після рикошету від Болбата м'яч опинився у сітці воріт. Та через чотири хвилин "гірники" відігралися.
Алан Патрік красиво пробив в один дотик з-за меж штрафного і вирівняв ситуацію на табло.
Шахтар – Войводина відеоогляд матчу
- Наступний спаринг "Шахтар" проведе 29 січня з "Пролетером".
- Також "гірників" у Туреччині очікує зустріч зі "Словацко", яка відбудеться 30 січня.
- Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. В 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".
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