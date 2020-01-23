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"Шахтар" назвав суму, за яку продасть Матвієнка в "Арсенал"

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Микола Матвієнко / 24 канал

Донецький "Шахтар" готовий продати оборонця Миколу Матвієнка лондонському "Арсеналу". "Гірники" погодяться продати Миколу за 35,5 мільйона євро.

"Арсеналу" доведеться заплатити 30 мільйонів фунтів за Миколу Матвієнка, повідомляє авторитетне видання Sky Sports.

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Агент українця Юрій Данченко вже підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка.

"Каноніри" хочуть придбати Миколу до 1-го лютого, коли закривається трансферне вікно.

Наразі не відомо, чи погодиться "Арсенал" заплатити за Матвієнка понад 30 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро.

Sky Sports повідомляє, що "Арсенал" прагне підсилити захист взимку і вів переговори з гравцем "Борнмута" Натаном Аке й оборонцем "Баварії" Джеромом Боатенгом.

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  • У цьому сезоні Матвієнко зіграв за "Шахтар" 21 матч. У його активі гол та результативна передача.
  • За інформацією ЗМІ, посередниками в потенційному трансфері є відомий агент Артуро Каналес і його партнер українець Олег Смалійчук.
  • Матвієнко може стати другим українцем в історії "Арсеналу" після Олега Лужного.
  • Також Матвієнко може стати третім представником України, який гратиме в АПЛ. Наразі в чемпіонаті Англії виступають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Арсенал Трансфери
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