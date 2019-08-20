"Шахтар" не відпустив чотирьох гравців до збірної України U-18

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Володимир Єзерський
Володимир Єзерський / УАФ

Головний тренер юнацької збірної України U-18 Володимир Єзерський розповів, що донецький "Шахтар" відмовився відпустити на збір чотирьох футболістів.

Володимир Єзерський не назвав імена футболістів. Відомо лише, що у Микити Кулалаєва, якого викликали на збір, закінчився контракт з "гірниками".

"На цей збір я хотів запросити й побачити у справі чотирьох виконавців донецької команди, які з різних причин не є основними гравцями нашої збірної. Однак їх не відпустили", – заявив Володимир Єзерський.

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Нагадаємо, збірна України U-18 візьме участь у турнірі пам'яті Вацлава Єжека. У турнірі, окрім українців, візьмуть участь п'ять юнацьких збірних. Триватиме він з 20-го по 24-те серпня. 18 серпня розпочнеться збір юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2002 року народження). Для виступу на цих змаганнях головний тренер синьо-жовтих запросив 20-х гравців.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
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