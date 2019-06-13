"Шахтар" отримав від "Роми" неповну компенсацію за Фонсеку

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов розповів про співпрацю з екс-головним тренером команди Паулу Фонсекою, який очолив "Рому".

Італійська "Рома" все ж викупила контракт португальського тренера. За словами президента клубу, італійці заплатили 1,5 мільйона євро.

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Ми розлучилися з Фонсекою по-хорошому, друзями. Бажаємо йому удачі, сподіваюся, він завжди буде переживати за нашу команду. Ми завжди заробляємо. Щодо Фонсеки домовилися на 1,5 мільйона євро, тому що "Рома" не готова була платити 5, які були прописані у нього в контракті.



Головне, що наш вибір поважають. Три роки тому, коли приходив Паулу, йшов Луческу, всі говорили, що тепер буде з клубом. І як погано почав Фонсека. Ми програли Суперкубок "Динамо", вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів.



Багато говорили, що це помилка, потрібно розлучатися. Але я вірив Паулу, потрібно було проявити терпіння. І в підсумку він віддячив нас яскравою, красивою грою і трофеями. Він залишив про себе добрі спогади в "Шахтарі",

– сказав Ахметов в ефірі "Футбол news".

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

На тренерському містку "Шахтаря" Фонсеку замінив його земляк Луїш Каштру. Термін угоди фахівця з клубом розрахований на 2 роки.