"Шахтар" перед матчем з "Динамо" втратив трьох лідерів

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Донецький "Шахтар", який у середу, 24-го квітня, гратиме проти "Динамо" в Києві в рамках 25-го туру чемпіонату України, втратив відразу декількох важливих футболістів.

Перш за все, проти "Динамо" не зіграє Марлос, який був прооперований в Барселоні. Терміни відновлення гравця невідомі, але він точно не зіграє у Києві.

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Також під питання участь Віктора Коваленка. У Віктора пошкодження паху й він пропустив матч Кубка України проти "Дніпро-1", який донецький клуб виграв.

Наставник донеччан Паулу Фонсека після матчу заявив, що Коваленко, можливо, відновиться до гри з "Динамо".

Натомість може пропустити поєдинок центральний півзахисник Тарас Степаненко. За словами Фонсеки, в клубі наразі оцінюють ситуацію з травмою гравця. У Степаненка підозра на травму задньої поверхні стегна.

У "Динамо" матч стовідсотково пропустять два гравці. Йдеться про нападника Франа Соля, який відновлюється після травми. Також не зіграє Денис Гармаш, якого дискваліфікували на чотири матчі.

Наразі "Динамо" перебуває на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату України. Кияни відстають від "Шахтаря" на 7 очок.

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Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ Шахтар Новини Спорту
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