"Шахтар" перервав унікальну 10-річну серію в Кубку України
Донецький "Шахтар" програв київському "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України і покинув турнір.
Таким чином, в цьому сезоні "гірники" не зіграють в фіналі національного Кубка.
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Останній раз таке було в сезоні 2009/2010, коли донеччани в півфіналі поступилися донецькому "Металургу" (1:2).
Загалом "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрілися в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – шість.
Також цікаво, що раніше "Динамо" перемагало "Шахтар" в Кубку тільки в фіналах, а на ранніх етапах завжди програвало.
Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням
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