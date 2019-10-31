"Шахтар" перервав унікальну 10-річну серію в Кубку України

122 Читать новость на русском
Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар / Фото з відкритих джерел

Донецький "Шахтар" програв київському "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України і покинув турнір.

Таким чином, в цьому сезоні "гірники" не зіграють в фіналі національного Кубка.

Читайте також: "Динамо" проти "Шахтаря" у Кубку України: статистика говорить на користь "гірників"

Останній раз таке було в сезоні 2009/2010, коли донеччани в півфіналі поступилися донецькому "Металургу" (1:2).

Загалом "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрілися в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – шість.

Також цікаво, що раніше "Динамо" перемагало "Шахтар" в Кубку тільки в фіналах, а на ранніх етапах завжди програвало.

Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням

blog_ava
Фітнес-млинці: три рецепти здорового сніданку
сьогодні
3051
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо Новини Спорту Кубок України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
30 жовтня 20:41 Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
Юрій Семенюк 726
Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
29 жовтня 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
Станіслав Безушко 1046
Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
29 жовтня 18:49 Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
Юрій Семенюк 1599
Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
сьогодні 10:35 Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
Вісент Луїс 1924
Варто задуматись: звична їжа, від якої слід відмовитись
30 жовтня 22:50 Варто задуматись: звична їжа, від якої слід відмовитись
Назарій Дзюбановський 2144
Новини
Більше новин
Залиште відгук