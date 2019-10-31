"Шахтар" перервав унікальну 10-річну серію в Кубку України

Донецький "Шахтар" програв київському "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України і покинув турнір.

Таким чином, в цьому сезоні "гірники" не зіграють в фіналі національного Кубка.

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Останній раз таке було в сезоні 2009/2010, коли донеччани в півфіналі поступилися донецькому "Металургу" (1:2).

Загалом "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрілися в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – шість.

Також цікаво, що раніше "Динамо" перемагало "Шахтар" в Кубку тільки в фіналах, а на ранніх етапах завжди програвало.

Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням