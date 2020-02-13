"Шахтар" першим в Україні запускає клубний канал: що будуть показувати

Донецький "Шахтар" отримав ліцензію на запуск телеканалу. 13 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила видати донеччанам ліцензію на кабельне мовлення за технологією ОТТ телеканалу FCSD.

За словами представника "Шахтаря", телеканал FCSD стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, повідомляє "Детектор медіа". Канал мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі "Шахтаря".

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Також "Шахтар" транслюватиме архівні матчі (клуб має відеоархів за 20 років), аналітику, інтерв’ю з гравцями, репортажі про життя футбольної команди.

Канал "Шахтаря" не входить до "Медіа Групи Україна", яка має три власні футбольні канали, та є окремим проєктом. Разом з медіагрупою канал FCSD має спільного власника – Ріната Ахметова.

Дистрибуцією та монетизацією клубного каналу займатиметься комерційний відділ "Шахтаря".

FCSD планує мовити в мережах кабельних операторів, IPTV та OTT-провайдерів. Сигнал до них доставлятиме по IP, уже має угоду з компанією Cosmonova, повідомив представник "Шахтаря".

Також канал буде поширювати свій контент на онлайн-платформі футбольного клубу – його сайті.

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Канал планує монетизацію завдяки передплаті та розміщенню спонсорства.

На запитання члена Нацради Олега Черниша, чи буде канал платити кабельним провайдерам за входження в їхні мережі, чи буде сам брати з них плату за ретрансляцію, представник "Шахтаря" сказав, що канал планує отримувати кошти від провайдерів.

Олег Черниш пропонував перенести розгляд питання, щоб канал FCSD підготував відеопрезентацію. Колеги його не підтримали і більшістю голосів підтримали видачу ліцензії строком на 10 років.