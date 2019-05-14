"Шахтар" полює на чергового бразильського таланта

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Артур Віктор може перейти в "Шахтар"
Артур Віктор може перейти в "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

"Шахтар" проявляє інтерес до флангового півзахисника "Палмейраса" Артура Віктора, який зараз виступає на правах оренди за "Байю".

"Гірники" вже дізналися суму, за яку "Палмейрас" готовий продати 21-річного футболіста, і вона влаштувала донецький клуб. Крім того, у продажу Артура зацікавлене і керівництво "Палмейраса".

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"Байя" орендувала Артура до кінця року, але, як очікується, отримає компенсацію в разі дострокового переривання договору позики.

Окрім того, "Байя" змушена шукати заміну для Артура і оцінює можливість запрошення хавбека "Шахтаря" Алана Патріка.

Зазначимо, що в нинішньому розіграші бразильської Серії А на рахунку Артура 4 матчі і 2 забитих м'ячі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар УПЛ
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