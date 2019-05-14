"Шахтар" полює на чергового бразильського таланта

"Шахтар" проявляє інтерес до флангового півзахисника "Палмейраса" Артура Віктора, який зараз виступає на правах оренди за "Байю".

"Гірники" вже дізналися суму, за яку "Палмейрас" готовий продати 21-річного футболіста, і вона влаштувала донецький клуб. Крім того, у продажу Артура зацікавлене і керівництво "Палмейраса".

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"Байя" орендувала Артура до кінця року, але, як очікується, отримає компенсацію в разі дострокового переривання договору позики.

Окрім того, "Байя" змушена шукати заміну для Артура і оцінює можливість запрошення хавбека "Шахтаря" Алана Патріка.

Зазначимо, що в нинішньому розіграші бразильської Серії А на рахунку Артура 4 матчі і 2 забитих м'ячі.

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