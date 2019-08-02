"Шахтар" представив історичний комплект форми: фото

Чинний чемпіон України донецький "Шахтар" представив новий комплект форми на сезон 2019/2020. "Гірники" продовжать виступати у помаранчевій формі.

Як повідомляє "Шахтар", дизайн футболки натхненний легендарним забарвленням форми, в якій "гірники" 10 років тому завоював Кубок УЄФА.

Читайте також: На матчі "Шахтаря" проти "Карпат" буде використана система VAR

Нове екіпірування віддає данину поваги видатному досягненню клубу, що навічно лишилося в серці кожного вболівальника "гірників". А слоган "Тріумф назавжди" втілює жагу до великих перемог і пам’ять про здобуті трофеї,

– йдеться на сайті донеччан.

Підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня в Харкові на ОСК "Металіст" у матчі 2-го туру УПЛ з "Карпатами".

Екіпірування вже доступне в магазині Nike (Київ, бул. Лесі Українки, 24), магазині ФК "Шахтар", на сайтах shop.shakhtar.com і deltasport.ua.

"Шахтар" у новому сезоні встиг провести два офіційні матчі. "Гірники" програли Суперкубок України київському "Динамо". У першому турі чемпіонату України підопічні Луїша Каштру вирвали перемогу в "Олександрії".

Останні новини з табору "Шахтаря" – читайте тут.