"Шахтар" програв "Динамо" Загреб у Юнацькій лізі УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" U-19 зазнали другої поразки в Юнацькій лізі УЄФА. "Гірники" в Хорватії програли загребському "Динамо"

Динамо U-19 – Шахтар U-19 1:0

Гол: Крізманич, 61

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Долю матчу вирішив єдиний гол. У другому таймі 18-річний півзахисник хорватів Томіслав Крізманич зумів засмутити голкіпера донеччан Анатолія Трубіна. Крізманич відзначився забитим м'ячем на 61 хвилині гри.

До фінального свистка в "Шахтаря" було пів години, щоб відігратися. Однак результат на табло не змінився – мінімальна звитяга "Динамо" Загреб.

Після чотирьох турів "Шахтар" є аутсайдером групи з двома очками в активі. Втім, український клуб ще зберігає математичні шанси вийти в плей-офф.

"Шахтарю" потрібно вигравати два наступні матчі (проти "Манчестер Сіті" й "Аталанти") й надіятися на поразки англійців та італійців у поєдинках з "Динамо" Загреб.

Динамо U-19 – Шахтар U-19 відеоогляд матчу