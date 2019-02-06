"Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу

Компанія Soccerex опублікувала рейтинг сотні найбагатших клубів світу – Football Finance Index 100. У ньому найшлося місце і двом українським командам – донецькому "Шахтарю" та київському "Динамо".

Аудит фінансового стану футбольних клубів проводився по ряду критеріїв: сукупна вартість активів, матеріальні активи, гроші на рахунках, інвестиції власника і чиста заборгованість.

Таким чином "Шахтар" розмістився на 25-ій позиції. Склад "гірників" оцінений в 103 мільйони євро, інфраструктура – в 175 мільйонів євро, а потенційні інвестиції власника – в 159 мільйонів євро.

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Значно скромніші показники у київського "Динамо". Столичний клуб опинився аж на 88-у місці. За дослідженнями експертів, склад "Динамо" оцінено в 67 мільйонів євро, інфраструктура (стадіон та база) – в 10 мільйонів євро, а інвестиції власника – в 7 мільйонів євро.

При цьому автори рейтингу не змогли отримати дані про суми на рахунках українських клубів.

Щодо лідера рейтингу, то перше місце посів англійський "Манчестер Сіті". На другому – французький ПСЖ. Топ-5 замкнули німецька "Баварія", англійські "Тоттенхем" та "Арсенал". Далі слідують іспанські "Реал" та "Барселона", англійський "Манчестер Юнайтед", італійський "Ювентус" та англійський "Челсі". З топ-100 можна ознайомитися за посиланням.

Варто зазначити, що "Шахтар" у цьому рейтингу випередив російські клуби – "Зеніт" (29-е місце) та "Спартак" (42-е місце).

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