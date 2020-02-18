"Шахтар" віддасть чергового гравця в оренду "Маріуполю"

Захисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Назарій Муравський перейде в оренду до "Маріуполя".

Про це повідомив ведучий "Футбольного формату" Андрій Малиновський.

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20-річний Муравський пройшов з "гірниками" перший тренувальний збір нинішньої зими. Назарій зіграв з "Лехом", "Войводіною", "Пролетер", "Словацько" і "Македонія ГП", а також виявився в заявці "Шахтаря" на Лігу Європи.

Нещодавно футболіст приєднався до "Маріуполя" і вже встиг провести два товариські матчі в складі приазовців. Раніше захисник виступав за молодіжну команду "Шахтаря".

"Маріуполь" цієї зими орендував у "Шахтаря" захисників Данила Сагуткіна і Ігоря Кирюханцева, півзахисників Артема Дудика і Данила Ігнатенка, а також форварда Станіслава Біблика.