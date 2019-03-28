"Шахтар" випустив промо-ролик до матчу з "Динамо" у стилі "Гри престолів": відео

У неділю, 7 квітня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграють у чвертьфіналі Кубка України. До цього матчу "гірники" випустили промо-ролик.

Відео знято у стилі "Гри престолів", а головними персонажами, які протистоять один одному, є "шахтарівець" Жуніор Мораес та "динамівець" Беньямін Вербіч.

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Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 7 квітня, у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 17:00. Переможець цього протистояння вийде в півфінал Кубка України. Вже 24 квітня команди зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" у рамках чемпіонату України.