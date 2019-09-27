"Шахтар" познущався над "Ворсклою", Коноплянка та Бондар забили дебютні голи: відео

У п'ятницю, 27 вересня, донецький "Шахтар" у домашньому матчі без проблем переміг "Ворсклу" в рамках 9 туру української Прем'єр-ліги.

Шахтар – Ворскла 4:0

Голи: Бондар, 33, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрік, 72, Мораес, 77

Читайте також: Лідер "Динамо" натякнув, що може покинути команду

"Ворскла" в останніх трьох зустрічах зазнала поразки і розташувалася в нижній частині турнірної таблиці. Особливо болючим стало фіаско полтавчан в минулому турі, адже "зелено-білі" поступилися "Динамо" з непристойним рахунком 0:5. І матч з чемпіоном України не став виключенням для полтавчан.

У першому таймі "Шахтар" очікувано володів ініціативою і зміг відкрити рахунок у матчі. На 33-й хвилині Соломон навісив з кутового з правого флангу, а Бондар, який виграв позицію у Петровича, головою відправив м'яч у ворота – 1:0.

Відео голу Бондара

Вже на початку другої частини матчу Кане збив Додо в куті штрафного "гірників" і "Шахтар" заробив право подвоїти рахунок у матчі. Коноплянка з 11-тиметрової позначки розвів м'яч і голкіпера по різних кутах і забив дебютний м'яч за донецький клуб в офіційному матчі.

Відео дебютного голу Коноплянки за Шахтар

На 72-й хвилині "гірники" довели рахунок до розгромного. Жахлива неузгодженість Ткаченка і захисника завершилася тим, що Алан Патрік з кута воротарського розстріляв незахищені голкіпером ворота полтавчан – 3:0.

А вже за 5 хвилин Мораес забив четвертий м'яч донеччан. Ісмаїлі на лівому фланзі випередив Чеснакова, увірвався в штрафну і зробив простріл у воротарський майданчик, а Мораес без проблем переправив м'яч у ворота.

У підсумку, "Шахтар" закріпив лідерство у турнірній таблиці УПЛ і після 9 турів йде без поразок. "Ворскла" програла 4 матч поспіль і займає 10 місце.